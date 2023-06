Adventure - Une nouvelle gamme d'accessoires d'entrée de gamme à destination des plus jeunes sur Nintendo Switch

Si vous cherchez des accessoires d’entrée de gamme durables pour votre Nintendo Switch, garantis 5 ans et à destination d’un jeune public, Steelplay appartenant au groupe français Pixminds vous propose de découvrir une nouvelle gamme d'accessoires dénommés "Adventure". Plus précisément, ce sont un casque et une manette sans fil qui sont proposés dès à présent dans tous les revendeurs retails ou en ligne comme Auchan, Leclerc, U ou encore amazon pour ne citer qu'eux.

Manette Sans-Fil Adventure

Portée Bluetooth : 8m

Fonction Turbo

Gyroscope 6 axes

Vibrations

Cable de recharge de 1,6m

Batterie de +10h d'autonomie

Dotée d’un panel complet de boutons intuitifs, de fonctions réactives et d’un design harmonieux, la Manette Sans-fil Adventure deviendra votre meilleure alliée de jeu, tant à la maison qu’en voyage. Légère (seulement 182 g), polyvalente (Bluetooth et filaire) et ergonomique, elle accompagnera parfaitement les enfants et les adultes dans toutes leurs virées vidéoludiques. Pour la toute première fois, Steelplay propose 4 versions différentes de packagings (forestier, aquatique, volcanique, aérien) pour coller au mieux aux goûts de chacun.

Casque Sans-Fil Adventure

Compatible Nintendo Switch et supports concurrents

Autonomie 5h en moyenne

Ecouteurs de 40mm de diamètre

Microphone Omnidirectionnel intégré (compatible Mac / PC / Mobile)

Câble Jack 115 cm inclus

Câble Recharge USB-C 25cm inclus