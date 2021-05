Maneater disponible sur Nintendo Switch - La version Switch en vidéo

Maneater est un jeu d'action dans laquelle on dirige un requin qui veut se venger des hommes et en particulier du pécheur qui a tué sa mère et l'a mutilé. C'est un jeu en monde (sous-marin) ouvert qui est disponible depuis l'année dernière sur PS4 et Xbox One, Il est disponible depuis aujourd'hui sur l'eShop et en version boîte à 39,99€ . Assez fascinant quoique un peu déplaisant puisque l'on peut attaquer et dévorer des nageurs, le jeu reste une expérience forte et riche dont vous pouvez avoir un aperçu grâce à une vidéo de gameplay postée sur Youtube. Retrouvez cette vidéo, quelques images et la fiche eShop du jeu

