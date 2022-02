Mandragora - Marvelous dévoile un nouveau metroidvania sur Nintendo Switch

Tout juste dévoilé par Marvelous, Mandragora se présente comme un metroidvania développé par Primal Game Studio et baignant dans un univers de dark fantasy. Si nous n'avons pas encore de date de sortie à nous mettre sur la main, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. Mandragora est attendu sur Nintendo Switch et consoles concurrentes.

Voyagez dans un monde en déclin, qui devient lentement la proie des effets néfastes de l'Entropie. Combattez des ennemis vicieux, défiez des boss uniques et mortels, rencontrez de nouveaux alliés, des ennemis et toutes les nuances entre les deux, et faites des choix moraux difficiles. Il existe de nombreux chemins qui valent la peine d'être empruntés. Choisissez le vôtre.

Caractéristiques du jeu :