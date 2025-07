Mamorukun ReCurse! annoncé sur Nintendo Switch

Le développeur City Connection et Clear River Games viennent d'annoncer la sortie prochaine de Mamorukun ReCurse! sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 25 septembre 2025 . En attendant sa mise en ligne, nous vous laissons découvrir le dernier trailer de ce shoot'em up atypique.

Les joueurs prennent le contrôle de Mamoru, qui, après sa mort prématurée, se réveille dans le Netherworld. Après une brève rencontre avec trois nouveaux amis, l'énergique Fululu explique que lui, Mayuno, Kinya et Beniko sont le seul espoir d'arrêter l'invasion des ténèbres sur le point de consumer le Netherworld.

Ne vous laissez pas tromper par la beauté et la douceur de l'esthétique : ce shoot'em up à défilement vertical vous ramènera directement à l'époque des jeux d'arcade traditionnels. Dans Mamorukun Recurse ! le joueur est aux commandes et peut utiliser des balles de malédiction pour modifier la difficulté du jeu et récolter des récompenses. Détruisez les petits ennemis, éliminez les projectiles de l'écran ou renforcez les grands ennemis pour les rendre plus difficiles à vaincre. Plus le risque est grand, plus le score est élevé.