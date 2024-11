Maliki: Poison of the Past - Le nouveau RPG d'ANKAMA et de BLUE BANSHEE dévoile sa date de sortie

Ankama et Blue Banshee ont partagé lors du MIX Showcase un nouveau trailer montrant davantage de gameplay ainsi que la date de sortie de leur prochain jeu vidéo, Maliki: Poison of the Past. Le titre est désormais attendu pour le 11 mars 2025 sur Nintendo Switch et PC. En attendant, nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous.

Ce nouveau trailer offre aux joueurs un aperçu des principales caractéristiques du jeu, telles qu'un système innovant de manipulation du temps dans des combats au tour par tour, la découverte d'un monde fantastique riche en aventures, des puzzles captivants à résoudre, ainsi que la gestion du Domaine. Inspiré de la bande-dessinée Maliki, le jeu est un RPG d'aventure solo avec des phases d'exploration et de combats au tour par tour. Maliki: Poison of the Past est l’héritage de 20 ans d’existence de la bande-dessinée Maliki, dont les 8 tomes se sont vendus à plus de 300 000 exemplaires en France et dans le reste du monde. Le jeu est développé par le studio Blue Banshee, co-créé par Souillon, l’auteur et créateur de Maliki.