Maliki: Poison of the Past - Le nouveau RPG d'ANKAMA et de BLUE BANSHEE se dévoile sur Nintendo Switch

Inspiré de la bande-dessinée Maliki, Ankama et Blue Banshee viennent d'annoncer la sortie de leur nouveau RPG : Maliki: Poison of the Past. Attendu dans le courant de l'année 2025 , les joueurs ont déjà la possibilité de précommander le jeu en dématérialisé ou en physique en passant par la plateforme Kunekune.fr. En attendant plus d'informations, nous vous laissons découvrir ci-dessous le premier communiqué du jeu, accompagné de son trailer de présentation.

Les joueurs sont invités à rejoindre Maliki et sa famille loufoque dans leur combat épique contre Poison, une redoutable créature végétale qui a colonisé l’espace-temps. Ils vont participer à une odyssée fantastique à travers les époques, offrant un mélange unique d’exploration, d’énigmes temporelles et de combats au tour-par-tour pleins de surprises. Caractéristiques principales : Un récit engagé et décalé – Dans un monde où s’affrontent une humanité vaincue et des forces naturelles invasives et revanchardes, un petit groupe d’aventuriers hauts en couleurs tente de retrouver l’équilibre du monde et de sauver leur foyer. Mais qui est Poison ? Que cache Maliki ? Est-ce qu’on va pouvoir caresser les chats ?

Des combats d'un nouveau genre – Utilisez une mécanique inédite lors des combats au tour par tour : la manipulation temporelle ! Modifiez le cours du temps pour créer des combos surpuissants entre alliés, décaler vos adversaires vers le passé, enchaîner vos attaques en les glissant vers le futur !

Un refuge hors du temps et du chaos – Entre deux explorations temporelles, le Domaine est le lieu idéal pour recharger vos batteries. Développez votre havre de paix : plantez, cueillez, cuisinez, bricolez et faites grandir l'Arbre aux Mille Racines qui retient le temps !

Une patte graphique unique – Agrégeant les talents de grands noms de la BD et de créateurs de jeux vidéo chevronnés, Maliki: Poison of the Past vous offre un graphisme dynamique et acidulé assumant le mariage entre la culture visuelle française et le chibi japonais.

20 ans d'histoires fabuleuses – Madeleine de Proust pour de nombreux lecteurs, la BD Maliki fait sa première incursion dans l'univers du

Source : Kunekune