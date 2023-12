Make Way - Construisez la piste et taillez la route sur Nintendo Switch

les amitiés vont de nouveau voler en éclat cette fin d'année avec la sortie de Make Way sur Nintendo Switch. Développé par Ice Beam, le concept du jeu est simple : construisez une piste de course jusqu'à 4 joueurs simultanément, et tentez de rejoindre la ligne d'arrivée en un seul morceau. Proposé dès à présent au prix de 14,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Make Way est un jeu de course multijoueur classique, en vue plongeante, aux multiples facettes.

Choisissez des morceaux de piste dans un menu et assemblez-les pour construire votre premier circuit. Esquivez les dangers, déclenchez des armes et évitez de tomber du bord dans une course chaotique vers la ligne d'arrivée, puis ajoutez de nouveaux morceaux de piste pour le tour suivant.

Frayez-vous un chemin dans des circuits de plus en plus complexes et périlleux jusqu'à ce qu'un vainqueur soit désigné, avant de recommencer avec un tout nouveau circuit.

Élaborez votre circuit

Travaillez main dans la main — ou les uns contre les autres — pour élaborer rapidement des circuits à l'aide de pièces ridicules, notamment des boucles, des bascules, des vrilles et même des passages à niveau. Ajoutez ensuite des obstacles et des bonus. Gâchez la course de vos amis avec une barrière bien placée ou éjectez-les dans un virage avec un accélérateur astucieux.

Dégommez vos concurrents

Quatre coureurs ne se font pas de cadeaux pour franchir des points de passage et atteindre la ligne d'arrivée. Anéantissez vos adversaires à l'aide d'une palette d'armes loufoques, notamment des canons à matière visqueuse et des bobines Tesla, mais attention : chaque point de passage fait office de point de réapparition et la vengeance est un plat qui se mange avec un maillet géant ou un fusil de chasse installé sur un toit…

Courez à n'en plus finir

La course ne prend pas fin une fois la ligne d'arrivée franchie. Ajoutez de nouveaux morceaux de piste après chaque tour pour créer d'immenses circuits, et marquez des points bonus grâce à vos performances pour remporter le trophée.

Étoffez votre collection

Déverrouillez de nouveaux morceaux de piste et dangers pour concevoir des circuits plus périlleux. Ajoutez de nouveaux véhicules à votre garage pour remporter la victoire haut la main et avec style.

Caractéristiques principales