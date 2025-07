Majogami - Un nouveau jeu d'action 2D signé INTI CREATES attendu sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

INTI CREATES vient d'annoncer la sortie sur consoles Nintendo Switch de Majogami, un nouveau jeu d'action en 2D pour le mois d'octobre. Concernant la Nintendo Switch 2, de nombreux joueurs s'inquiètent à juste titre de de savoir si les prochains jeux seront proposés en version gamekey (cartouche avec téléchargement obligatoire). Mais d'après les premiers visuels, ce sera bien des versions complètes sur cartouches qui seront proposées sur les deux consoles. En attendant la sortie du jeu le 30 octobre 2025 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

The story of one girl who cuts gods like paper.



INTI CREATES is proud to present Majogami, a new 2D action experience coming October 30th to Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch!



Take control of Shiori as you slice your way through the nightmare realm of Orchesgra!



