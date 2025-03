MainFrames - Ça va cartoucher sur Nintendo Switch

Le rétro a du bon ! L’éditeur The Arcade Crew et le studio Assoupi annoncent aujourd’hui la sortie de MainFrames, le jeu de plateforme bondissant. Proposé au prix de lancement de 9,74€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Démarrez l’ordinateur et lancez-vous dans une aventure à travers les octets dans MainFrames, un jeu de plateformes aussi charmant qu’inventif qui vous permet de naviguer à travers le bureau et les fenêtres d’un moniteur PC.

Rejoignez Floppy, un programme téméraire parti en quête de sa véritable place dans le monde numérique, pendant que des daemons facétieux tentent de maintenir l’équilibre du système à l’abri des regards. Parcourez un labyrinthe de fenêtres, rencontrez des personnages hauts en couleur et découvrez des secrets qui permettront à Floppy de trouver sa véritable fonction. Vivez des interactions à la fois drôles et bienveillantes lors d'un voyage inoubliable parmi les octets.

Dans MainFrames, vous devez aider Floppy à réorganiser les fenêtres de programmes pour créer de nouveaux chemins d'accès et sauter de fenêtre en fenêtre pour parcourir le monde numérique. Chaque zone que vous explorez est dotée de son propre style visuel, de mécanismes de jeu distincts et de secrets cachés. Agrémenté d’une bande-son relaxante, le jeu propose des énigmes charmantes et des défis de plateformes pour une expérience gratifiante dont il est difficile de se déconnecter.

MainFrames vous emmènera au cœur de la matrice pour une aventure aussi concise que charmante. Vous n’aurez jamais envie d’appuyer sur la touche Échap pour quitter ce périple enchanteur, où chaque niveau vous réserve des surprises à ne pas manquer. Préparez-vous à plonger dans une quête numérique inoubliable !