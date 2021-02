Mail Mole incarnez une taupe et livrez le courrier dans ce nouveau jeu de plateforme à la sortie imminente

La Nintendo Switch s'apprête à accueillir un nouveau jeu de plateformes très animalier. Incarnez une taupe dont la mission sera de livrer du courrier dans Mail Mole. Le jeu, développé par Talpa Games, un tout nouveau studio de développement, s'apprête à sortir sur la console de Nintendo le 4 mars prochain . Il est déjà disponible au prix de 14,99€ en précommande sur l'eShop si vous êtes intéressés.



Mail Mole est un jeu de plateforme 3D frais et coloré mettant en vedette Molty, le Taupe Facteur le plus rapide du monde qui maintenant doit sauver Carrotland! Explorez des mondes incroyables, faites-vous de nouveaux amis, défiez les MechaTaupes, et laissez-vous emporter dans une aventure palpitante!





Par voie aérienne, maritime ou terrestre: aucun endroit est hors de portée pour Molty! À l'aide des Télecanons, Molty devra relever plein de défis pour mener à bien ses livraisons: falaises, des sables mouvants, des quais flottants... Ça va pas être facile, mais les lettres ne se livrent pas par elles-mêmes!





Peu importe si c'est sur les plages paradisiaques d'Île Cocotier ou sur les pics glacials de Falaise du Yéti, Molty doit absolument livrer le courrier, faire de nouveaux amis, courir contre des mystérieux taupes robot, résoudre des énigmes et trouver des objets dispersés dans le monde. Laissez-vous emporter dans une aventure qui vous mènera à vous occuper de la livraison la plus importante de votre vie... avant qu'il ne soit trop tard.





Sur la Grande Place, en plein centre-ville de Carrotland, vous rencontrerez des voisins très préoccupés par une étrange coupure de courant. Mais plus besoin de s'inquiéter, car Molty est là pour rétablir les centrales d'énergie et sauver le festival de Carrotland ! Tout en recevant des récompenses incroyables!





Un élégant haut-de-forme, des oreilles de lapin très chouettes ou un futuriste jetpack! Molty est un taupe stylé!

Caractéristiques: