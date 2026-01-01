Mago: Hyperdelicious Edition annoncé sur Nintendo Switch avec une édition physique collector

Le studio Dream Potion Games, accompagné de ABONICO GAME WORKS, Resistance Studios, Selecta Play et Hidden Trap, annonce l’arrivée de Mago: Hyperdelicious Edition sur Nintendo Switch et supports concurrents. Cette version enrichie du jeu de plateforme rétro 2D est attendue pour le quatrième trimestre 2026 . Mago: Hyperdelicious Edition proposera l’expérience la plus complète à ce jour. Ce plateformer en pixel art mélange aventure, action et éléments RPG dans un univers coloré où les joueurs devront courir, sauter et manier leur baguette magique à travers huit mondes variés, chacun doté de ses propres mécaniques, boss, secrets et mini-jeux originaux.

Cette nouvelle édition ajoute plusieurs nouveautés majeures, à commencer par un tout nouveau monde post-game baptisé Dream World. Ce contenu inédit introduira une carte dédiée, quatre nouveaux affrontements de boss, de nouveaux objets à collectionner, trois costumes supplémentaires ainsi qu’une mécanique alternant en temps réel entre rêve et cauchemar, modifiant l’environnement, les ennemis et même les musiques. Les développeurs ont également intégré un mode facile, activable à tout moment, doublant la santé du héros, supprimant les morts instantanées dans les précipices et rendant les checkpoints plus accessibles. Une fonction d’auto-run fait aussi son apparition pour fluidifier davantage l’expérience. Caractéristiques : huit mondes uniques aux mécaniques distinctes ;

de nombreux boss et ennemis variés ;

des phases de gameplay à bord d’un mécha ;

des énigmes environnementales ;

la ville de Musicalia, servant de hub central pour acheter des améliorations et rencontrer divers personnages ;

une bande-son rétro pensée pour raviver la nostalgie des joueurs.

Du côté de la France, Selecta Play, Abonico Games Works, le développeur indépendant péruvien Dream Potion Games et Maximum Entertainment France ont le plaisir d'annoncer que Mago sortira en éditions physiques "Hyperdelicious" et "Gourmet Box" sur Nintendo Switch et PlayStation 5 fin 2026.

Édition Standard – 39,99 €

– 39,99 € Gourmet Box (collector) – 69,99 €

Cette édition collector contiendra :