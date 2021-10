Maglam Lord - Devenez un Seigneur Démon et trouvez l'amour sur Nintendo Switch

Combinaison des genres Hack'n Slash, Action, Aventure et Simulateur de Drague, D3Publisher et Pqube viennent de dévoiler l'arrivée prochaine de Maglam Lord sur Nintendo Switch et PS4 dans le courant de l'année 2022 . Outre la sortie en version dématérialisée, les deux titres auront également le droit à une version physique en Europe. Pour en apprendre davantage sur Maglam Lord, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous, accompagné d'un descriptif complet.

En vous réveillant dans un nouveau monde, vous découvrez que vous êtes le dernier de votre espèce... un Seigneur Démon en voie de disparition, impuissant et seul. Embarquez dans une quête pour restaurer vos pouvoirs et retrouver votre gloire passée. En forgeant des lames mythiques et des liens indéfectibles, MAGLAM LORD combine des éléments de RPG d'action tels que le combat hack'n slash en temps réel avec des mécanismes de simulation de rencontre et de narration. Ce jeu vous est proposé par D3PUBLISHER, le développeur FELISTELLA et le scénariste Kei Miyakozuki de Summon Night, ainsi qu'un design et des illustrations de personnages époustouflants réalisés par lack, qui a conçu "Okada Izo" dans le jeu Fate Grand Order ! Caractéristiques : Incarnez un Seigneur Démon et transformez votre corps en une arme mythique pour retrouver vos anciens pouvoirs.

Un jeu qui défie les genres avec des combats en temps réel rapides et intuitifs de type hack 'n' slash.

Fabriquez et personnalisez des armes, forgez des lames uniques avec une grande variété d'effets spéciaux et de décorations.

Trouvez l'âme soeur en combattant aux côtés de vos alliés et construisez des relations avec des éléments de simulation de rencontre.

Choisissez un protagoniste masculin ou féminin, chacun avec une illustration et un doublage vocal uniques.

Plus de 20 packs DLC avec du contenu issu de franchises telles que la série "Tales of" !

Disponible en Occident pour la première fois sur Nintendo Switch et PlayStation 4.