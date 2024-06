Magical Delicacy - Un nouveau Metroidvania s'invite sur Nintendo Switch

Si vous aimez les Metroidvania, vous allez être servis dans quelques semaines avec la sortie de Magical Delicacy. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents le 16 juillet prochain , le titre mettra en avant l'apprentie sorcière Flora, bien décidée à devenir une sorcière à part entière en développant ses capacités. Nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Une aventure saine dans un monde enchanteur, Magical Delicacy vous invite à incarner la jeune sorcière Flora, qui se rend à Grat, la ville des aventuriers, pour développer ses compétences magiques et réaliser son rêve de devenir une sorcière à part entière. Dès son arrivée, elle s'installe dans une boutique pour préparer des repas et des potions pour les divers personnages, qu'il s'agisse des charmants habitants de la ville, des mystérieux voyageurs, des figures oubliées de la légende ou des maîtres de leur art. En traversant cette ville portuaire accueillante, elle découvrira les histoires des habitants et apprendra qu'il y a plus à Grat qu'il n'y paraît.



Récupérez un assortiment d'ingrédients inspirants dans les magasins, en cherchant dans la ville et en les cultivant dans votre jardin, cuisinez dans votre cuisine améliorable à l'aide d'une variété d'outils et livrez vos repas pour satisfaire les commandes des habitants affamés. Explorez la ville inconnue de Grat, apprenez de nouvelles façons de vous déplacer, découvrez des secrets et découvrez un monde unique et sorcier, un plat à la fois.