Magical Delicacy - Le metroidvania magique sera disponible mi-août sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un metroidvania un peu atypique, Skaule propose aux joueurs de découvrir Magical Delicacy, un titre où vous troquez les combats en zone hostile pour incarner une jeune sorcière qui devra répondre aux doléances des habitants de la ville portuaire de Grat. Le titre sera disponible à partir du 15 août 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Incarnez la jeune sorcière Flora et découvrez une ville foisonnante de vie dans cet adorable jeu de cuisine inspiré du genre metroidvania. Préparez plats et potions dans votre cuisine personnalisée en sélectionnant avec soin les bons ingrédients, explorez la ville afin de faire la connaissance de ses habitants, prenez leurs commandes et apprenez-en davantage sur ce monde de magie !

Flora se rend dans une ville lointaine pour réaliser son rêve de devenir une vraie sorcière. Elle ouvre boutique à Grat, une ville portuaire perchée à dos de falaise et dans laquelle des aventuriers se sont installés afin de cartographier une île inexplorée nimbée de mystère. À mesure qu’elle s’implique dans l’économie florissante de la ville, elle fait la connaissance de deux membres de cercles mystiques opposés : la sorcière Cassia et le mage Tauno ont beaucoup à enseigner à Flora, mais l’une comme l’autre comptent bien se servir d’elle dans le cadre de leurs désaccords liés aux créatures magiques…