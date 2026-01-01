Magical Craft: My Enchanted Dress Shop annoncé sur Nintendo Switch

Imagineer Co., Ltd. a officialisé cette semaine l’arrivée en Occident de son jeu de simulation de vie Magical Craft: My Enchanted Dress Shop, prévu pour le 2 octobre 2026 sur Nintendo Switch en Europe. Il s’agit de la version internationale de Magical Craft: Neko to Maho no Dress, déjà disponible au Japon. Le titre sera proposé en version physique et numérique, avec une localisation particulièrement large incluant sept langues : japonais, anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, coréen, allemand et bien sûr le français.

À propos du jeu

Magical Craft: My Enchanted Dress Shop est un jeu de simulation de vie centré sur la confection de vêtements et l’habillage, se déroulant dans le magnifique village de Fleune, entouré de rues pittoresques et d’une nature apaisante. Les joueurs incarnent Lilia, une couturière qui répond aux demandes des habitants tout en cherchant à devenir une « couturière légendaire » grâce à la création d’une grande variété de robes.

Profitez d’une expérience relaxante et chaleureuse dans un univers doux au style aquarelle, où le temps s’écoule à un rythme paisible.