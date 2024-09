Magical Bakery sortira début novembre sur Nintendo Switch

Avis aux cuisiniers magiciens, SOEDESCO et SUPERLUMEN viennent de dévoiler la sortie de Magical Bakery. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre sera disponible à partir du 7 novembre 2024 en version dématérialisée et en version physique au prix conseillé de 29,99€.

À propos de Magical Bakery Entrez dans la peau d'un apprenti boulanger magique et créez de délicieuses gâteries avec des paillettes magiques pour résoudre les problèmes de vos clients, réchauffer leur cœur ou rendre leur journée plus radieuse. Prouvez que vous êtes digne d'hériter d'une boulangerie magique en montant de niveau pour débloquer des recettes et en passant des examens. Héritez de la boutique de la vieille sorcière fatiguée qui en est propriétaire et donnez une nouvelle vie à ce havre de paix magique !



Caractéristiques principales Découvrez un jeu de gestion confortable dans lequel vous dirigez une boulangerie magique.

Préparez toutes sortes de sucreries et de pâtisseries imprégnées de magie pour résoudre les problèmes de vos clients et leur apporter de la joie.

Développez vos compétences, débloquez de nouveaux ingrédients et améliorez la boulangerie selon vos désirs.

Passez des examens à l'Académie des boulangers magiques pour obtenir le droit d'hériter d'une boulangerie magique.

Profitez d'un style visuel adorable et fantaisiste qui ravira les joueurs de tous âges.

Personnalisez votre personnage pour lui donner l'apparence du boulanger magique idéal.