Mages and Treasures - Une nouvelle aventure rétro signée lightUP disponible cette semaine sur Nintendo Switch

Nouveauté signée lightUP et portée par Ratalaika Games sur Nintendo Switch, Mages and Treasures vous propose d'incarner un mage à la recherche de son trésor dérobé par des créatures malfaisantes. Attendu pour le 18 février sur l'eShop de la console, Mages and Treasures est proposé au petit prix de 4,99€. Pour vous faire un premier avis sur le jeu, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Il était une fois un mage qui s'était fait voler un trésor très spécial dérobé par de maléfiques créatures magiques ! Incarnez un puissant mage en route pour une aventure magique afin de récupérer votre trésor chéri des mains de créatures maléfiques. Voyagez à travers des endroits magnifiques et dangereux à la recherche des amulettes élémentaires, qui vous aideront à vaincre la diabolique horde magique ! Explorez divers endroits, apprenez de nouveaux sorts, trouvez d'époustouflants trésors et résolvez des puzzles dans votre quête pour vaincre vos adversaires ! Fonctionnalités Visitez divers scénarios remplis de magie et de dangers

Graphismes hauts en couleur de style 8-bit

Objets magiques de grande valeur vous octroyant différents sorts et compétences

De nombreux objets différents à collectionner

Source : Nintendo