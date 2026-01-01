Maestro aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Si comme votre serviteur vous êtes un amoureux des jeux de rythme et que vous êtes toujours en recherche de nouvelles expériences, Microids, en partenariat avec Double Jack, annonce aujourd'hui que Maestro, un jeu de rythme dans lequel les joueurs dirigent un orchestre symphonique grâce au contrôle par le mouvement, sortira en édition physique sur Nintendo Switch le 17 septembre 2026 . Un nouveau morceau, « Ashes on the Fire » issu d'Attack on Titan, sera disponible pour l'occasion. Nous vous laissons découvrir la bande-annonce du jeu ci-dessous en attendant la sortie du jeu. Votre serviteur ne manquera pas de l'essayer pour vous.

Maestro est un jeu de rythme qui permet de vivre la musique du point de vue du chef d'orchestre. Les joueurs montent sur le pupitre dans un opéra parisien et dirigent les musiciens à l'aide de gestes intuitifs et expressifs. Les joueurs tiennent un Joy-Con dans chaque main : l'un guide la baguette pour tenir le tempo, tandis que l'autre donne les départs aux différentes sections de l'orchestre et contrôle les nuances dynamiques.

Maestro est conçu pour être amusant à jouer pour tout le monde, quel que soit le contexte. Le jeu ne nécessite aucune connaissance musicale et reste accessible aux débutants tout en offrant un challenge pour les fans de jeux de rythme. Quatre modes de difficulté, des classements mondiaux et une panoplie d'éléments cosmétiques à débloquer permettent aux joueurs de progresser et d'apporter leur propre touche à chaque représentation. Le jeu est compatible avec les modes sur table et téléviseur, convenant tout autant aux sessions en solo qu'aux parties partagées dans le salon.