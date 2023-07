Madshot - Cthulhu vous attend dans un nouveau Rogue-Lite sur Nintendo Switch

C'est une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui, dans votre objectif de vie éternelle, vous invoquez malencontreusement Cthulhu, et vous devez réparer rapidement votre erreur en dézinguant tout ce qui bouge. Un lundi matin comme tant d'autres ! Proposé par le studio HOOK, Madshot est disponible dès à présent sur Nintendo Switch au prix de 1,99€. Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Cthulhu a entendu l'appel

En quête de vie éternelle, vous avez invité des forces dépassant votre entendement. Vous devez envahir cette ignoble masse gluante et répugnante connue sous le nom de Chthulhu. Pour votre expiation ou votre damnation.

Vous avez le contrôle

Esquivez, roulez, sautez des murs, faites des saltos arrière et balancez-vous sur des cordes, le tout en tirant. Madshot offre des déplacements fluides et réactifs avec un contrôle total sur vos mouvements pour créer des figures intenses et cools.

Frayez-vous un chemin sanglant vers Cthulhu

Traversez diverses zones qui abritent chacune des ennemies et mécaniques de jeu uniques.

Tuez assez d'ennemis pour recharger un portail de sang qui invoque des récompenses et ouvre la voie vers la zone suivante, puis survivez à des combats de boss en plusieurs phases aussi épiques qu'atroces.

Créez des combinaisons fatales

L'accent est mis sur les combos entre les armes, armes secondaires, améliorations et compétences ultimes pouvant être associées pour rendre chaque course unique et fun.