MADO MONOGATARI: Fia and the Wondrous Academy annoncé sur Nintendo Switch

Idea Factory, Compile Heart et Sting sont de retour pour cet été avec la sortie d'un nouveau Donjon-RPG dénommé MADO MONOGATARI: Fia and the Wondrous Academy. Attendu pour le 29 juillet 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents en dématérialisé mais également en version physique, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Histoire

L'Académie de magie ancienne. Une académie au passé long et chargé d'histoire, connue pour être l'endroit où le Grand Mage a appris et obtenu son diplôme. Les élèves y étudient pour devenir eux-mêmes des Mages.

Une jeune fille nommée Fia, désireuse de s'inscrire à l'académie, entreprend un long voyage depuis sa ville natale et réussit à y entrer grâce à sa propre chance. Elle fait maintenant de son mieux pour surmonter les nombreux défis que représentent le travail scolaire, les professeurs stricts, et les événements mystérieux, tout cela dans le but de devenir elle-même un Grand Mage, tout en se faisant des amis parmi les autres élèves de sa classe.

Embarquez dans une aventure avec Fia et ses camarades de classe pour explorer les mystères de l'Académie de Magie Ancienne et découvrir les légendes du Grand Mage.

Caractéristiques principales

Partez à la conquête de donjons dynamiques et aidez Fia à devenir un grand mage ! - Traversez des donjons générés aléatoirement et participez à des combats en temps réel au tour par tour pour aider Fia à monter en niveau. Utilisez des artes magiques et collectez des orbes élémentaires pour remplir votre jauge et déclencher de grandes artes magiques. Gérez votre inventaire et vos statistiques en traversant étage après étage les merveilleux trésors de et les monstres magiques, dont Puyo, Skeleton T et d'autres !

Gardez votre grimoire à portée de main ! - Gardez une trace des capacités débloquées grâce au grimoire qui contient les artefacts magiques de Fia. Remplissez des missions et des quêtes d'aide et gagnez des points d'apprentissage pour débloquer des nœuds dans le grimoire afin que Fia apprenne de nouveaux arts magiques.

Fia est folle de la ville ! - Faites une pause dans l'exploration des donjons et explorez le terrain de l'école où Fia peut consulter le tableau d'affichage pour débloquer des mini-jeux, interagir avec ses camarades de classe, cultiver des ingrédients, cuisiner du curry pour obtenir des bonus dans les donjons, et bien plus encore ! Découvrez ce qui attend Fia tout au long de son périple !

Épées, boucliers et armures brillantes synthétisés dans la salle de stockage - Dans la salle de stockage de l'école, utilise les objets trouvés dans les donjons pour les synthétiser en de nouveaux équipements pour Fia. De meilleurs objets de synthèse peuvent être débloqués plus tard via le grimoire.