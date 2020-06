Mad Rat Dead - Un rat qui a le rythme dans la peau débarque sur Nintendo Switch

Toujours là pour proposer des jeux originaux à son public, Nippon Ichi Software vient de lever le voile sur sa dernière création : Mad Rat Dead. Attendu pour le 30 octobre 2020 sur les Nintendo Switch européennes, ce titre mêlant plateforme et jeu de rythme vous propose d'incarner un rat décédé ramené à la vie par le dieu des rats pour se venger de l'espèce humaine. Comme une image vaut mieux que 1000 mots, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu. A noter qu'une version physique est également en préparation sur la boutique officielle de NIS America.

Réalisé par Yu Mizokami (Yomawari : Night Alone et Yomawari : Midnight Shadows), ce jeu met en scène Mad Rat, qui s'est vu accorder une chance de plus dans sa vie pour réaliser son rêve.

À propos du jeu :

Un rat n'a pas pu réaliser son rêve avant sa mort... ça, c’était jusqu'à ce qu'il obtienne une seconde chance ! Avec la possibilité de revivre son dernier jour sur Terre, le joueur doit utiliser son nouveau pouvoir pour faire battre son cœur au rythme de la musique, au risque que son propre temps ne s'épuise. Mad Rat Dead combine les mécaniques de jeux de plateforme et de rythme pour que les joueurs gardent toujours les yeux ouverts et les oreilles à l’affût !

Caractéristiques :