Lunistice - Le plateformer rétro de A Grumpy Fox disponible à petit prix sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs d'expérience rétro, mais pas trop, le plateformer Lunistice signé A Grumpy Fox est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au petit prix de 4,99€. Afin de découvrir son univers inspiré de l'ère PS1 / SEGA Saturn, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Lunistice est un jeu de plateforme linéaire en 3D inspiré des 32 bits rétro. Accompagnez Hana le Tanuki dans ses périples à travers ses rêves !

Explorez différents paysages oniriques pour le guider vers sa destination finale, la Lune, et tentez de percer à jour les secrets du Lunistice en chemin !

~ Plus de 7 rêves différents ~

Explorez une multitude de paysages oniriques différents issus des souvenirs d'Hana ! Sautez et courez dans un vieux sanctuaire, un parc aquatique de luxe ou un monde fait de nourriture !

~ Le divertissement, simple et accessible ~

Lunistice a été conçu pour une expérience simple et courte, et une prise en main ultra rapide ! Amusez-vous et profitez des bonnes vibes !

~ Rejouez, encore et encore ~

Essayez d'améliorer vos meilleurs temps et vos succès, et décrochez le rang S dans chaque niveau ! Et si vous avez envie de varier les plaisirs, recommencez une partie en incarnant un personnage différent avec ses propres compétences et son propre gameplay !