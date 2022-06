LUNARK - Un nouveau plateformer signé Canari Games et édité par WayForward annoncé sur Nintendo Switch

Alors que WayForward célèbre actuellement les 20 ans de sa licence Shantae, le studio a profité des réjouissance pour parler d'un nouveau titre qu'ils sont en charge d'éditer : LUNARK. Développé par Canari Games et attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents courant 2022 , nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer atypique. Pour information, LUNARK est présenté comme un jeu de plateforme cinématique.

Situé dans un futur lointain où la lune de la Terre a été transformée en un vaisseau pour la survie de l'humanité et où un régime totalitaire règne en maître, LUNARK met les joueurs aux commandes de Leo, un coursier aux capacités uniques et au passé mystérieux. Alors qu'il se retrouve involontairement impliqué dans la rébellion contre la main de fer de LUNARK, Leo doit courir, sauter, se suspendre, grimper, rouler et tirer pour se sortir d'une situation dangereuse après l'autre, tout en naviguant dans des environnements pixel-art animés impressionnants, allant d'une mégapole dystopique à des grottes sinistres en passant par une forêt extraterrestre. En faisant appel à leurs réflexes et à leur intelligence, les joueurs doivent déjouer les pièges, résoudre des énigmes, gagner des améliorations et combattre des droïdes ennemis. Lorsqu'ils ne se battent pas pour leur survie, ils interagissent avec des personnages hauts en couleur qui mettent les allégeances de Leo à l'épreuve.