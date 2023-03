LUNARK - Une nouvelle aventure de science-fiction à découvrir sur Nintendo Switch

Envie de profiter d'une aventure de science-fiction dans un style pixel-art ? LUNARK s'apprête à sortir sur l'eShop de la Nintendo Switch ainsi qu'en version physique via Limited Run Games . Attendu pour le 30 mars 2023 nous vous laissons un premier trailer descriptif ci-dessous.

Situé dans un futur lointain où la lune de la Terre a été transformée en vaisseau pour la survie de l'humanité, LUNARK est une version moderne du genre des plateformes cinématiques en 2D des années 1990, illustré par des jeux comme Prince of Persia, Flashback et Out of this World. Dans la peau de Leo, un coursier aux capacités uniques et au passé mystérieux, les joueurs courent, sautent, se suspendent, grimpent, roulent et tirent dans des environnements en pixel-art qui prennent vie grâce à des animations détaillées et des scènes dynamiques en rotoscopie. Tout en explorant des lieux tels qu'une mégalopole dystopique, des grottes de cristal étouffantes et une forêt extraterrestre, les joueurs devront déjouer des pièges, résoudre des énigmes, gagner des améliorations et combattre des droïdes ennemis dans une lutte pour la survie contre le régime totalitaire de LUNARK et son IA dirigeante, NOAH.

En plus des versions numériques susmentionnées de LUNARK qui seront lancées le 30 mars, une version Mac sera bientôt disponible sur Steam, et des versions physiques pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 sont en préparation chez Limited Run Games dans des éditions standard et collector ; des détails sur le contenu et la fenêtre de précommande seront annoncés prochainement.

