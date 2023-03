LUNARK - La révolution vous attend sur Nintendo Switch

Après plusieurs années de développement chez Canari Games, le jeu LUNARK mêlant Action/Plateforme dans un univers rétro est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 17,99€. Pour l'occasion, l'éditeur WayForward nous propose de découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu.

Sur une lointaine planète sous le joug d’un régime totalitaire, LUNARK est une version moderne du jeu de plateforme cinématique en 2D des années 1990. Vous incarnez Leo, un mystérieux messager aux aptitudes uniques. Courez, sautez, accrochez-vous, grimpez, roulez et tirez dans des environnements merveilleusement animés en pixel-art, d’une mégalopole dystopique aux grottes étranges d’une forêt étrange. Déjouez les pièges, résolvez les énigmes, gagnez des améliorations et affrontez des droïdes. Lorsque vous ne vous battrez pas pour survivre, rencontrez des personnages excentriques qui remettront en question les certitudes de Leo. Levez le voile sur les sombres origines du nouvel El Dorado humain et découvrez votre véritable histoire dans cette aventure épique de science-fiction !

Principales fonctionnalités :