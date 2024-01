Lunar Lander Beyond - Une nouvelle aventure spatiale vous attend sur Nintendo Switch

Atari et Dreams Uncorporated viennent de dévoiler le premier trailer de leur prochaine création Lunar Lander Beyond. Se présentant comme un titre mêlant aventure et exploration, Lunar Lander Beyond n'a pas encore de date de sortie, mais nous avons confirmation qu'il sera disponible sur Nintendo Switch. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dreams Uncorporated élève Lunar Lander Beyond au-dessus de ses origines arcade simplistes en lui insufflant le style artistique caractéristique du développeur, un scénario riche en rebondissements et un univers captivant où tout n'est pas toujours comme il le semble. Unique en son genre, Lunar Lander Beyond est une expérience d'aventure et de simulation qui captive les joueurs grâce à un vaste univers scénaristique et à un gameplay gratifiant où les enjeux sont élevés, et pas seulement pour leur carrière. Principales caractéristiques de Lunar Lander Beyond : L'art cosmique : Plongez dans les paysages de science-fiction opulents de Dreams Uncorporated, méticuleusement dessinés à la main.

: Plongez dans les paysages de science-fiction opulents de Dreams Uncorporated, méticuleusement dessinés à la main. Quêtes célestes : Embarquez pour une odyssée interstellaire, à la conquête de 30 missions audacieuses couvrant cinq corps célestes : Nueva Luna, Mars, Vénus, Ganymède et l'énigmatique royaume d'Etimus.

: Embarquez pour une odyssée interstellaire, à la conquête de 30 missions audacieuses couvrant cinq corps célestes : Nueva Luna, Mars, Vénus, Ganymède et l'énigmatique royaume d'Etimus. Entièrement personnalisé : Forgez votre propre destin grâce à une myriade d'options de pilotage, avec des personnages générés de manière procédurale et des attributs uniques. Choisissez parmi quatre vaisseaux uniques et personnalisez-les avec une douzaine d'améliorations.

: Forgez votre propre destin grâce à une myriade d'options de pilotage, avec des personnages générés de manière procédurale et des attributs uniques. Choisissez parmi quatre vaisseaux uniques et personnalisez-les avec une douzaine d'améliorations. Des épreuves périlleuses vous attendent : Choisissez votre destin grâce à quatre niveaux de difficulté distincts, dont le plus élevé, "Insane", repousse les limites avec le risque de permadeath - seuls les plus audacieux osent s'aventurer sur ce chemin périlleux.