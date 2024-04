Lunar Lander Beyond s'offre une virée sur Nintendo Switch

Un nouveau classique d'Atari revient en force en 2024 : Lunar Lander Beyond. Disponible à partir du 23 avril au prix de 29,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

En tant que capitaine nouvellement nommé de la corporation Pegasus, vous devez guider une équipe de pilotes colorés, de conseillers éclectiques et d'atterrisseurs à la pointe de la technologie à travers une série de missions éprouvantes. Livrez des marchandises, récupérez des ressources et sauvez des pilotes en détresse en naviguant dans un univers mystérieux de lunes et de planètes.

C'est un travail ingrat, plein de tension et de danger, qui fait payer un lourd tribut psychologique à votre équipage. Mais il faut bien que quelqu'un assure le fonctionnement de cet organe invisible de l'économie interplanétaire.

Lorsqu'un portail mystérieux apparaît, menant à une planète étrange et inexplorée, vous découvrirez que vous êtes sur une trajectoire de collision avec des vérités sinistres qui se cachent derrière l'univers. Les mauvaises conditions de vol et la fatigue stressent vos pilotes et peuvent entraîner des illusions sensorielles... le fléau des pilotes solitaires sur les longs courriers. Ils peuvent commencer à voir des choses qui ne sont peut-être pas réelles - s'agit-il d'une mine ou d'un poisson ? Et pourquoi ces éléphants roses célestes ?

Avec plusieurs pilotes, quatre vaisseaux et une douzaine d'améliorations à collecter, vous pouvez faire le travail si vous savez tout gérer... sinon, les enjeux sont élevés, et pas seulement pour votre carrière.

Caractéristiques