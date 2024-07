Luna3X s'invite fin septembre sur Nintendo Switch

Développé par Pygmy Studio, Luna-3X est un jeu mêlant rythme et action dans un univers mignon et coloré. Attendu pour le 26 septembre 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 9,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. Le titre est édité par Red Art Games sur l'eShop en France.

A propos de Luna-3X

Même si le monde s'arrête, nous serons là :

« Il ne reste que sept jours pour sauver les créatures de cette planète et le monde. C'est l'histoire de Jonas et de Luna.

Aidez la géante Luna et le garçon Jonah à sauver les créatures de la planète dans un jeu d'action synchronisé !

Caractéristiques :

Sauver les animaux

Jouez du tambourin pour attirer les Critters appelés Kemonon et Plan-Plan, car ils sont détendus par la

mélodie. Vous pourriez même trouver des Kemonon et des Plan-Plan rares qui se cachent à divers endroits. Sauvez-en le plus possible

que vous pouvez avant que le grand tsunami ne frappe !

Diverses étapes

Terminez 3 missions incluses dans différentes étapes telles que la mer, la neige et la tempête, et mettez de nombreux Critters sur la fusée pour les sauver !

la fusée pour les sauver ! Vous pourrez peut-être découvrir des Critters rares si vous lancez de nombreux défis....

Des tenues mignonnes pour s'habiller

Collectionnez des costumes uniques que vous pouvez obtenir en accomplissant des missions ou en les achetant à la boutique ! En

En changeant de vêtements, vous pouvez facilement collecter des bestioles spécifiques, augmenter la résistance aux rafales et exercer divers effets !

divers effets !

Le rythme est votre ami

Synchronisez vos actions pour sauver les Critters en utilisant la canne à pêche avec Luna et en tant que Jonas, pendu au bout de la ligne, utilise son tambourin pour attirer le Kemonon et Plan-Plan.

Frappez le tambourin au bon moment dans la fièvre pour produire plus de notes et attirer plus de bestioles !

Réunissez les deux et équilibrez-les bien, et aidez-en le plus grand nombre possible ! Bien sûr, vous pouvez aussi jouer en utilisant « Luna » et « Jonah » seuls.