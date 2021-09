Luna's Fishing Garden vient mêler pêche, jardinage et construction sur l'eShop

Vous aimez pêcher ? Vous aimez jardiner ? Vous aimeriez mêler ces deux activités ? Luna's Fishing Garden est probablement fait pour vous. Développé par le studio Letton Coldwild Games, ce petit jeu en Pixel Art vous proposera donc de pêcher des poissons tout en vous occupant de votre jardin dans un monde féérique.

Rafraîchissant et visuellement splendide, le jeu est d'ores et déjà disponible sur l'eShop contre 7,99 euros. Pas d'ennemis ni de grosse difficulté à l'horizon, ce jeu est là pour vous détendre et cette atmosphère feel good est très palpable dans sa bande-annonce de lancement.

Prendrez-vous vos vacances (tardives) dans Luna's Fishing Garden ?

Just a quick announcement:

1. Luna's Fishing Garden on Nintendo Switch is officially confirmed, the planned launch is on Sept 9, 2021

2. Due to me factor, the game is going to be available in EU one week earlier ( https://t.co/SW4op8FDUu ).

Steam patch goes live on Sept 9, 2021. pic.twitter.com/OjLr2S8B4j