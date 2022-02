Lumote: The Mastermote Chronicles trouve une date de sortie sur Nintendo Switch

Dévoilé en fin d'année, le jeu de puzzle 3D Lumote: The Mastermote Chronicles vient d'officialiser sa date de sortie sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Attendu pour le 24 mars 2022, nous vous laissons découvrir son dernier trailer en date ci-dessous, ainsi qu'un descriptif complet.

Lorsque le changement fait passer les Grands Profondeurs au rouge, le héros squishy, Lumote, se lance dans une odyssée épique pour ramener le monde au bleu. Lumote doit posséder, sauter et réfléchir pour se frayer un chemin dans un monde d'énigmes. Pour l'aider dans sa quête, la capacité de Lumote à posséder des Motes lui permettra d'atteindre des zones normalement inaccessibles. Pour chaque puzzle que Lumote complète en ouvrant des portes de fleurs, il se rapproche un peu plus de la découverte de Mastermote !

Lumote est extrêmement curieux, très curieux et adorable !

C'est un grand monde ! Le monde de Lumote est un seul environnement massif avec de nombreuses énigmes séparées en tours. Chaque tour marque votre maîtrise d'un Mote spécifique et débloque une nouvelle série d'énigmes à explorer.

Résolvez des énigmes complexes Dans une aventure en 3D, la conception intelligente et logique des niveaux facilite l'entrée des joueurs tout en augmentant la complexité à chaque Mote rencontrée.

Des sons superbes Une musique époustouflante vous accompagne, profonde et proche de la transe, qui vous emmènera dans un voyage majestueux de sons électroniques.

Moteur de jeu lumineux Utilisant le rEngine original, les énigmes de Lumote sont toutes interconnectées, et vous pouvez passer d'une énigme à l'autre de manière transparente au fur et à mesure de votre progression.

Une fois que vous avez terminé votre première partie, changez de rôle et continuez dans un tout nouveau monde en tant que Mastermote !

Lumote : The Mastermote Chronicles édition physique limitée est disponible en précommande via la boutique Wired Productions. Les versions Nintendo Switch et PlayStation 4 comprennent un poster plié recto-verso, une incrustation au verso, un jeu unique d'autocollants à l'effigie du héros bioluminescent, plus un téléchargement numérique de l'EP Lumote, et si cela ne suffisait pas, des instructions pour crocheter votre propre Lumote. La version physique sera disponible sur PlayStation 4 pour 19,99 € / 19,99 $ / 15,99 £ et sur Nintendo Switch pour 29,99 € / 29,99 $ / 24,99 £.