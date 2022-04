Lumote: The Mastermote Chronicles est disponible sur Nintendo Switch

Après divers couacs ayant entraîné son report, Lumote: The Mastermote Chronicles est enfin disponible sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée. Proposé au prix de 19,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Rebondissez à travers le Grand abysse, un monde submergé rempli de Motes, ces créatures bioluminescentes qui habitent le Biovers, vivant au rythme de paysages sonores électros. Lumote est un Mote pas comme les autres, elle est curieuse et a les « yeux » bien fixés sur le pouvoir. Lorsque l'altération transforme le Grand abysse en rouge, Lumote se lance dans une quête exaltante pour rétablir la couleur bleue du monde. Pour ce faire, Lumote doit apprendre à maîtriser les puzzles du Grand abysse et à prendre le contrôle de ses habitants pour vaincre le plus grand de tous les Motes... le Mastermote !