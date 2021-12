Lumote: The Mastermote Chronicles annoncé sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé Luminawesome Games Ltd et édité par Wired Productions, Lumote: The Mastermote Chronicles est attendu sur Nintendo Switch et plateformes concurrentes dans le courant de l'année 2022. Pour en apprendre davantage sur l'histoire de son développement et son gameplay mêlant aventure sous-marine et énigmes, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Lumote : The Mastermote Chronicles envoie les joueurs dans le monde néon sous-marin de The Great Depths, rempli de toutes sortes de formes, de couleurs et d'habitants sous-marins, tout en explorant dans la peau du héros spongieux, Lumote. Lumote doit posséder, sauter et réfléchir pour se frayer un chemin dans un monde d'énigmes. Pour l'aider dans sa quête, la capacité de Lumote à posséder des Motes lui permettra d'atteindre des zones normalement inaccessibles. Pour chaque puzzle que Lumote complète en ouvrant des portes de fleurs, il se rapproche un peu plus de la découverte de Mastermote !