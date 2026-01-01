Lumentale: Memories of Trey se dévoile sur Nintendo Switch

Team17 et Beehive Studios viennent de révéler officiellement la date de sortie de leur prochain titre Lumentale: Memories of Trey. Se présentant comme un jeu de capture et de collection de monstres, le titre sera disponible sur Nintendo Switch et Steam à partir du 26 mai 2026 . Nous vous laissons visionner le dernier trailer en date ci-dessous.

Dans LumenTale: Memories of Trey, les joueurs incarnent Trey, un jeune héros qui se réveille sans aucun souvenir de son passé et entreprend un voyage à travers la mystérieuse terre de Talea afin de découvrir la vérité derrière ses souvenirs perdus.

Mêlant exploration, collection de créatures et aventure narrative, avec des fonctionnalités incluant des combats PvP et l’échange de cartes en ligne, les joueurs parcourront un monde vibrant rempli d’environnements variés, de personnages uniques et de plus de 140 Animon à collectionner et entraîner.

Grâce à sa narration touchante et à son message sous-jacent sur les conséquences de nos actes, LumenTale: Memories of Trey ambitionne d’offrir une approche fraîche et émotionnellement engageante du genre des RPG de collection de monstres.

Forgez des liens indéfectibles, créez l’équipe ultime et découvrez le mystérieux passé de Trey. La façon dont l’histoire se termine dépendra de vous.

Caractéristiques principales :

Explorez un vaste monde : Parcourez le monde riche et culturel de Talea, rempli de secrets, de quêtes et de régions aussi uniques et variées que les Animon que vous rencontrerez.

Collectionnez et entraînez des Animon : Découvrez et capturez 140 Animon, chacun possédant des affinités élémentaires et des attributs émotionnels pouvant offrir des avantages en combat.

Cartes artistiques uniques : Augmentez vos chances de trouver l’Animon parfait, ou les rares variantes Lost, afin de constituer l’équipe ultime. Échangez-les localement ou en ligne via l’Animon Trade Station.

Cuisine et artisanat : Reposez-vous aux fontaines disséminées à travers le monde pour cuisiner des plats à partir de recettes trouvées ou achetées, et fabriquez des ressources pour soutenir votre aventure.

L’Anispace : Entraînez vos Animon dans l’Anispace, une zone dédiée offrant un changement de rythme par rapport à l’aventure. Fabriquez ou achetez des meubles auprès des vendeurs locaux et personnalisez l’espace pour créer le foyer parfait pour vos créatures.