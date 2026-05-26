LumenTale: Memories Of Trey - Le nouveau Pokémon-Like est disponible sur Nintendo Switch

Dans la catégorie des Pokémon-Like, LumenTale: Memories Of Trey est bien parti pour être un titre à prendre au sérieux sur Nintendo Switch et supports concurrents. Proposé par Team17 et Beehive Studios depuis ce mardi 26 mai , il a déjà su charmer notre testeur Kosmo56 comme l'en atteste son test dédié. Proposé sur l'eShop au prix de lancement de 22,49€, nous vous laissons visionner son trailer ci-dessous.

Partez pour une aventure inoubliable dans LumenTale: Memories of Trey, un jeu RPG de collection de monstres captivant qui prend place dans un superbe monde féerique.

Découvrez le récit touchant d'un personnage en pleine introspection, explorez des régions fascinantes et rencontrez leurs habitants, tous plus originaux les uns que les autres. Aidez Trey à découvrir la vérité sur son amnésie et à trouver son chemin sur des terres remplies de créatures insolites.