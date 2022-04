Lumberhill : La coopération s'invite au royaume des bucherons

Lumberhill est la dernière sortie coopérative sur Nintendo Switch en date. D'ores et déjà disponible sur l'eShop pour 8,24 euros jusqu'au 8 mai prochain (au lieu de 12,49 euros, son tarif habituel), Lumberhill est une sorte d'Overcooked en mode bûcherons dans lequel vous devrez... couper des arbres tout en vous frottant aux dangers de la nature, à savoir bien évidemment des dinosaures ou encore des météorites. Pour fêter sa sortie, les développeurs du jeu, 2BIGo et ARP Games vous ont concocté une jolie bande-annonce de lancement afin de mieux vous transmettre l'esprit du jeu.

Affutez votre hache, rassemblez votre équipe et préparez vos chemises à carreaux ! Faites preuve d'esprit d'équipe face à une nature prête à tout pour vous arrêter. Dans cette folle course à travers le temps, vous devez couper du bois et ramener les animaux dans leurs enclos pour achever des quêtes... facile, sauf quand des météores, des dinosaures et la nature elle-même vous tombe dessus. Pour réussir, vous devrez jouer contre la montre, trouver des raccourcis dans la carte, travailler en équipe et surtout — être prêt à tout !

Timmbeerrrr! ???? #Lumberhill is now out for #NintendoSwitch. Race against time as a lumberjack, chop wood, and chase animals back into their pens to fulfill tasks with dinosaurs, meteors, and nature itself set on stopping you.



Buy Now ???? https://t.co/L4eHat2Toj#BeLumberjack pic.twitter.com/kjSuGxCFbv