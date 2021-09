Luigi découvert dans un prototype officiel de SEGA GT sur Dreamcast

C'est une curiosité que l'on doit au Project Deluge; une initiative qui vise à rassembler et archiver des prototypes de jeux vidéo, des versions inédites et d'anciens titres non aboutis. Le Project Deluge aurait déjà sauvegardé des centaines de prototypes de jeux PsOne, PS2, Sega Saturn ou encore Philips CD-i . Dernièrement ce sont 349 prototypes de jeux Xbox et 135 prototypes de jeux Dreamcast qui ont été archivés et présentés au public C'est ainsi que dans un prototype, jusque-là inconnu, du jeu SEGA GT de la Dreamcast, qu'une course secrète (malicieusement nommée "sonygt2) a été découverte; une course dans laquelle on reconnait très clairement... Luigi ! En effet, aussi incongru que cela puisse paraître, les développeurs se sont amusés à imaginer Luigi en directeur de course, abaissant le drapeau à damier pour donner le top départ. Un petit délire amusant, surtout en le replaçant dans le contexte de l'époque en pleine "guerre des consoles", que l'on ne retrouvera évidemment pas dans le jeu final et que l'on aurait d'ailleurs sans doute jamais vu sans le Project Deluge.

Retrouvez les images de cet improbable cross-over sur cette page. Et si vous voulez plus de détails sur le Project Deluge, rendez-vous sur le site Hidden Palace.