Lucid Cycle - Les rêves prennent une nouvelle dimension sur Nintendo Switch

Cette semaine, eastasiasoft nous propose de visiter de nouveaux horizons sur Nintendo Switch. Développé par Tonguç Bodur, Lucid Cycle vous propose de partir dans un lieu onirique où il vous sera demandé d'enchaîner la résolution d'énigmes dans des environnements toujours plus énigmatiques. Proposé au prix de 6,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Le sommeil a ce pouvoir de vous faire voyager dans des lieux énigmatiques, parfois effrayants et souvent inattendus. Lucid Cycle est une exploration des concepts et expériences propres à nos rêves, qu'il s'agisse de résoudre des énigmes liées à ce qui nous entoure sans but précis ou de voyager dans des paysages toujours changeants, sans connaître sa destination finale. Nous nous retrouvons parfois dans des endroits connus dans des circonstances inconnues, mais y a-t-il une signification derrière tout cela ?

Présenté dans une perspective à la première personne, Lucid Cycle vous plonge, en tant que rêveur, dans une série de scénarios aussi courts que pénétrants. Donnez du sens à chaque scène pour rejoindre la suivante. Vous devrez peut-être chercher un objet caché, sauter d'une plateforme suspendue à une autre ou retourner sur vos pas pour avancer. Aucune de ces scènes ne se ressemble, mais elles font toutes partie du même tableau.

Caractéristiques :