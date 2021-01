Lucasfilm Games : que la Force soit avec les jeux Star Wars

Il fut un temps ou les jeux LucasArts faisaient rêver les joueurs avec des titres inoubliables comme Day of Tentacle ou encore la série des Monkey Island. Cependant, peu de joueurs se souviennent que cette filiale de Lucasfilm dédiée aux jeux vidéo se nommait initialement (et fort logiquement) Lucasfilm Games. Plusieurs décennies plus tard, alors que Lucasfilm est désormais une filiale appartenant à Disney, on apprend que Lucasfilm Games va renaître de ses cendres avec de nouveaux projets liés à Star Wars mais pas seulement. D'après Disney, Lucasfilm Games est entré dans une "nouvelle phase de créativité sans précédent" et devrait développer de nombreux titres en collaboration avec les "meilleurs" studios du monde.

Pour le moment seul le logo a été dévoilé et un compte Twitter ( @LucasfilmGames ) et Facebook ( @LucasfilmGames ) ont été ouverts. A noter qu'une première collaboration a été annoncé dans la foulée- voir ici.