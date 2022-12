Lover Pretend - Le nouvel Otome de Aksys Games disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un Visual Novel Otome pour la fin de l'année, Aksys Games vient de sortir Lover Pretend sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 49,99€, nous vous laissons découvrir son descriptif officiel accompagné d'un trailer de présentation. A noter que pour ceux qui le désirent, une édition physique est également disponible sur la boutique en ligne de Aksys Games.

Chiyuki est une étudiante d'université avec des rêves : le premier, devenir scénariste comme sa regrettée mère, et le second, retrouver son père qu'elle n'a jamais rencontré. Dans un coup de chance, Chiyuki trouve un boulot en tant qu'assistante pour un film, mais la situation prend un virage surprenant quand elle se fait caster comme le personnage féminin romantique du film ! Sera-t-elle capable de retrouver son père et de prétendre être amoureuse, alors qu'elle ne sait rien de l'amour elle-même ?