LoveKami Trilogy - La série de Visual Novel Bishoujo s'offre une compilation sur Nintendo Switch

Dans le monde du Visuel Novel, nous retrouvons la licence LoveKami qui a sorti 3 épisodes sur l'eShop de la Nintendo Switch entre novembre 2020 et septembre 2021. EastAsiaSoft vient d'annoncer que ces trois épisodes signés PULLTOP allaient revenir en avril 2022 dans une compilation sur Nintendo Switch dénommée LoveKami Trilogy, qui regroupera les épisodes suivants :

Edité directement par EastAsiaSoft, cette version physique sera disponible uniquement à l'achat sur PlayAsia, et les précommandes ouvriront officiellement le jeudi 18 novembre. L'édition standard sera commercialisée à 39,99€, et une édition limitée limitée à 2000 unités sera également proposée à 49,99€.

À propos de LoveKami Trilogy

Lorsque d'innombrables déesses apparaissent soudainement au Japon et souhaitent en apprendre davantage sur le monde des humains, une loi sur l'éducation divine est adoptée pour rétablir l'ordre. Un an plus tard, la terre sainte de la sous-culture et le cœur de la culture des idoles divines connu sous le nom d'Akihabara abrite les sept déesses chanceuses qui ont dominé en tant qu'idoles dans L☆SEVEN. Un concours glamour et splendide est organisé pour les auditions, contenant tout ce dont les rêves des déesses sont faits. Le décor est planté pour une saga inoubliable aux proportions voluptueuses !

Riez, grandissez, et pleurez même avec les déesses qui sont descendues du ciel et qui visent à devenir des idoles de haut niveau dans LoveKami : Divinity Stage, puis aidez à réhabiliter ces vilaines déesses qui refusent de suivre les règles dans le prochain arc narratif, LoveKami : Useless Goddess ! Enfin, suivez le récit six ans après la descente de la déesse dans LoveKami : Healing Harem, un récit captivant qui se déroule dans un sanctuaire de montagne tranquille où les déesses maudites espèrent trouver l'amour et peut-être épouser l'homme qui les aidera à résoudre leurs problèmes !