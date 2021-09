Love Colors - Le jeu de coloriage thérapeutique disponible cette semaine sur Nintendo Switch

Initialement annoncé pour cet automne sur Nintendo Switch, le jeu de coloriage thérapeutique Love Colors signé Vixa Games vient de dévoiler aux joueurs sa date de sortie. Préparez votre agenda, le titre sera officiellement disponible le 17 septembre 2021 sur Nintendo Switch.

LOVE COLORS est un jeu de peinture pixel art. C'est super relaxant et facile à débuter ! Choisissez parmi plusieurs thèmes et difficultés et commencez à colorier !

Le coloriage de pixel par numéros est facile ! Le jeu est amusant pour les adultes et peut servir d’initiation à la peinture pour les enfants. Ça ne vous suffit pas ? Connectez votre Nintendo Switch™ console au grand écran, invitez jusqu'à 3 amis et jouez ensemble !



Qu’est-ce qui vous attend dans le jeu ?

Plus de 150 images à colorier dans 10 chapitres thématiques.

Divers thèmes, animaux amicaux, créatures mignonnes ou mythiques, gâteaux et fruits délicieux, dragons...

200 - 3500+ pixels à colorier dans une seule image (images encore plus complexes disponibles dans le Love Colors - Pixel Adventure DLC).

Jeu solo relaxant

Un peu de compétition en multijoueur, avec un mode pour jusqu'à 4 joueurs.

Découvrez les DLC de Love Colors pour élargir l'expérience de jeu !

Le DLC 1 - Happy Pixels propose 9 catégories supplémentaires, dont de délicieux bonbons, des sports et des véhicules passionnants comme les voitures de sport, la boxe et le train à grande vitesse, ainsi que des périodes festives comme Noël et Halloween.

Le DLC 2 - Pixel Adventurer comprend 12 nouvelles catégories et vous emmène faire un tour du monde dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Canada, le Brésil et les États-Unis. Peignez des scènes emblématiques comme la Tour Eiffel et l'Opéra de Sydney, ainsi que d'autres villes majestueuses et de magnifiques paysages.