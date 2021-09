Love Colors - Le coloriage thérapeutique s'invite sur Nintendo Switch

Alors que le coloriage thérapeutique rassemble de plus en plus d'adeptes, Vixa Games vient de dévoiler une nouvelle façon de donner vies aux illustrations. Baptisé Love Colors, ce petit peu à jouer en solo ou en co-op local vous propose tout simplement de coloriser des dizaines et des dizaines de cases, réparties sur 150 illustrations différentes, en suivant le code couleur indiqué, ou en laissant parler votre imagination.

Attendu pour cet automne , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Promouvant la pleine conscience par le biais de la peinture numérique, Love Colors encourage la logique et la créativité tout en activant la motricité fine de l'exactitude et de la précision pour créer une expérience méditative. Une musique de piano apaisante vous aidera à faire abstraction de votre environnement et à garder votre esprit concentré sur la réalisation de votre œuvre.

Besoin d'un coup de main ? Débloquez deux outils utiles en progressant dans les peintures. Le seau de peinture qui remplira tous les pixels connectés de la même couleur ; super utile lorsque vous vous attaquez à des peintures plus grandes. De plus, le ballon éclaboussera de peinture de toutes les couleurs sur une grande surface de la toile, ce qui est idéal pour les zones complexes. Lorsque vous avez terminé votre chef-d'œuvre, regardez votre création prendre vie au fur et à mesure que vos coups de pinceau sont reproduits.

Le jeu de base comprend plus de 150 toiles de pixels étonnantes dans dix catégories, dont des monstres amusants et adorables, de la nourriture et des boissons délicieuses, des vêtements élégants, etc. Deux packs DLC supplémentaires, sortis au lancement, ajoutent plus de 250 peintures en pixels.

DLC 1 - Happy Pixels propose 10 catégories supplémentaires, dont de délicieux bonbons, des sports et des véhicules passionnants comme les voitures de sport, la boxe et le train à grande vitesse, ainsi que des périodes festives comme Noël et Halloween.

Le DLC 2 - Pixel Adventurer comprend 11 nouvelles catégories et vous emmène faire un tour du monde dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Canada, le Brésil et les États-Unis. Peignez des scènes emblématiques comme la Tour Eiffel et l'Opéra de Sydney, ainsi que d'autres villes majestueuses et de magnifiques paysages.

Libérez vos véritables couleurs artistiques, prenez votre pinceau, mettez de la peinture et devenez le Picasso des pixels !

Caractéristiques principales :