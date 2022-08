Lou’s Lagoon - Un tout nouvel open-world annoncé sur Nintendo Switch

Le studio Rokaplay a qui l'on doit Spells and Secrets et Super Dungeon Maker vient de dévoiler son nouveau projet : Lou’s Lagoon. Se présentant comme un open-world en 3D, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous. Pour pouvoir y jouer il faudra attendre encore un peu, Lou’s Lagoon ne sera pas disponible avant 2023 sur Nintendo Switch et PC.

À propos du jeu :

Lancez-vous depuis la mer et prenez votre envol ! Lou's Lagoon est une aventure chaleureuse en monde ouvert où vous vous faites des amis et découvrez des secrets à travers un archipel magnifique. Votre oncle Lou a laissé son service de livraison par hydravion entre vos mains, alors c'est à vous de maintenir l'entreprise à flot - et de découvrir ce qui est arrivé à Lou.



Collectez, récoltez, pêchez, fabriquez et échangez diverses marchandises, puis livrez-les en toute sécurité aux différentes îles à bord de votre fidèle hydravion. Personnalisez et renforcez votre avion au fil du temps, en surmontant les tempêtes, les pirates et la magie afin d'atteindre de nouveaux insulaires. Nouez de nouvelles relations et rendez service à votre communauté. Vous pourriez même tomber amoureux...



Des secrets se cachent dans les coins de chaque île. Tout en effectuant des livraisons, vous déterrez des trésors et trouverez des indices sur votre oncle Lou.



Caractéristiques du jeu :