Lost Words : Beyond the Page - Le voyage d'Izzy débutera début avril sur Nintendo Switch

Après un silence médiatique de quasiment un an, l'éditeur Modus Games et le développeur Sketchbook Games reviennent enfin aux nouvelles concernant la sortie de Lost Words : Beyond the Page. Ecrit par l'écrivaine Rhianna Pratchett (Mirror's Edge, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider), ce jeu d'aventure narratif jouant littéralement avec les mots pour faire progresser son héroïne Izzy vient de se voir gratifier d'une toute nouvelle vidéo mettant en avant l'enregistrement de la bande-son du jeu, ainsi que sa date de sortie.

Prenez des notes, Lost Words : Beyond the Page sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à compter du 6 avril 2021 au prix de 14,99€.

Dans Lost Words: Beyond the Page, interagissez avec les mots inscrits dans le journal intime d’une jeune fille pour résoudre des énigmes stimulantes, prenez part à des phases de plateforme uniques et découvrez un conte touchant se déroulant dans le monde plein de vie d’Estoria. Au fil de votre exploration d’un pays fantastique où les mots ont un pouvoir immense, le contenu du journal intime d’une jeune fille du nom d’Izzy se révélera à vous. Fort d’une histoire immersive signée Rhianna Pratchett, célèbre auteure de jeux vidéo, Lost Words: Beyond the Page envoûtera les joueurs avec son mélange unique de mécaniques de jeu et de somptueux graphismes à l’aquarelle. Animés par la curiosité du joueur, le monde d’Estoria et le pouvoir qu’il renferme serviront de toile de fond à l’épopée profondément personnelle d’Izzy, pour une expérience inoubliable.

Source : Nintendo