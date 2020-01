Lost Words : Beyond the Page se montre en vidéo

Alors que nous l'attendions pour décembre 2019, Lost Words : Beyond the Page s'est vu effacé du planning des sorties de la Nintendo Switch. Mais Modus Games et Sketchbook n'ont pas pour autant laissé le jeu de côté. Maintenant attendu pour un vague " courant 2020 ", nous pouvons néanmoins profiter d'un tout nouveau trailer, dévoilé lors des New York Game Award. Nous vous laissons découvrir ce dernier ci-dessous.

Cette nouvelle bande-annonce, narrée par la protagoniste féminine du jeu, Izzy, offre un aperçu du monde fantastique d'Estoria et du poignant parcours émotionnel de la jeune écrivaine qui utilise sa créativité et son journal pour vivre toutes les aventures de la vie. Les souvenirs et l'imagination d'Izzy inspirent des scènes époustouflantes d'un monde vibrant et évocateur, dévoilant de nouveaux moments au sein d'une histoire touchante et débordante de joie, de zèle enfantin et d'une intensité croissante, tandis que cette innocence s'adapte aux réalités de la vie.

Lost Words : Beyond the Page a engrangé les éloges et plus d'une douzaine de récompenses au cours de son développement, notamment le titre du "Meilleur jeu indépendant" à la Game Connection de Paris ainsi que la "Récompense Indé Sélection Spéciale" au Reboot Develop. Suivant un récit émouvant de l'éminente écrivaine Rhianna Pratchett, Lost Words : Beyond the Page associe de manière novatrice histoire, plateforme et des puzzles et constitue ainsi une aventure aussi fascinante que magnifique.