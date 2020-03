Lost Words : Beyond the Page s'offre un nouveau trailer

Alors que nous attendons encore la date de sortie de Lost Words : Beyond the Page sur Nintendo Switch, l'aventure narrative en 2D signée Sketchbook Games et Fourth State s'est offert une sortie en priorité sur la nouvelle plateforme de Google : Stadia. Pour cette occasion, l'éditeur Modus Games en a profité pour dévoiler un nouveau trailer du jeu.que nous vous laissons visionner en attendant plus d'infos sur la version Nintendo Switch.

Lost Words : Beyond the Page a engrangé les éloges et plus d'une douzaine de récompenses au cours de son développement, notamment le titre du "Meilleur jeu indépendant" à la Game Connection de Paris ainsi que la "Récompense Indé Sélection Spéciale" au Reboot Develop. Suivant un récit émouvant de l'éminente écrivaine Rhianna Pratchett, Lost Words : Beyond the Page associe de manière novatrice histoire, plateforme et des puzzles et constitue ainsi une aventure aussi fascinante que magnifique.