Lost Ruins - Le Metroidvania "cute et gore" s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis juin 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le Metroidvania "cute et gore" Lost Ruins signé ALTARI GAMES aura le droit à une version physique. Un partenariat signé avec Red Art Games permettra en effet aux joueurs de pouvoir mettre la main sur le titre au format cartouche durant le second trimestre de l'année 2024. Deux éditions seront proposée sur Nintendo Switch et consoles PlayStation : une Edition Standard trouvable chez les différents revendeurs, et une édition Deluxe qui sera exclusive au site RedArtGames.com avec 300 copies par plateformes.

Lost Ruins est un jeu de survie en 2D side-scrolling où vous incarnez une jeune fille qui s’éveille dans un endroit étrange et inconnu, et qui a perdu tous ses souvenirs. Au moyen de différentes, armes, sorts et potions, ainsi que grâce à l’aide de la mystérieuse magicienne Béatrice, explorez un monde sombre et dangereux, combattez des monstres terrifiants et défiez d’impitoyables boss ! Histoire Au cœur d’un donjon délabré, une jeune fille s’éveille sans aucun souvenir de son passé. Encerclée par d’horribles monstres assoiffés de sang, elle est secourue par la magicienne Béatrice et se lance avec son aide dans une périlleuse aventure pour découvrir qui elle est, et percer les secrets des Ruines Perdues. Combats Dans Lost Ruins, les combats peuvent être à la fois stratégiques et méthodiques. Découpez les ennemis d’un coup de lame, grillez-les à point ou renvoyez-leur leurs propres projectiles. Pour vous armer, vous aurez le choix entre une large sélection d’épées, de haches et autres armes tout droit sorties de l’arsenal médiéval. Les personnes plus à l’aise avec la magie pourront lancer quantité de sorts au moyen de baguettes magiques, potions ou parchemins. Brûlez les monstres, gelez les boss ou soignez-vous pour échapper à la mort. Choisissez votre style de jeu préféré et créez un lanceur de sort qui vous correspondra totalement. Utiliser l’environnement En explorant les profondeurs des donjons insalubres de Lost Ruins, vous découvrirez que si à peu près tout ce qui vous entoure cherche à vous tuer, l’environnement peut être tourné à votre avantage. Certains éléments dans le monde réagiront avec d’autres de manière réaliste. Les liquides inflammables s’enflammeront au contact d’une lanterne allumée. La magie du givre gèlera les étendues d’eau, les rendant dangereusement froides. Plus vous saurez comment utiliser l’environnement à votre avantage, plus vous deviendrez efficace. S’équiper Le monde de Lost Ruins est dangereux. Parfois, être armé jusqu’aux dents de puissantes armes ne suffira pas pour vous tirer d’affaire, et c’est là que les accessoires entrent en jeu ! Les accessoires sont des pièces d’équipement aux effets divers et variés. L’un pourra vous protéger contre le feu, un autre vous soignera du poison. La bonne combinaison d’accessoires vous offrira une multitude de stratégies au cours de votre aventure.