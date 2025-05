Lost In Random: The Eternal Die sortira mi-juin sur Nintendo Switch

Prochain roguelite proposé par Thunderful à destination de la Nintendo Switch et supports concurrents, Lost In Random: The Eternal Die sortira finalement à partir du 17 juin 2025 . En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

UN JEU DE CHANCE, UN TEST DE COMPÉTENCES Lost in Random: The Eternal Die est un mélange d'action dynamique en temps réel, de combats tactiques et de mécaniques de dé de type risque-récompense pour des combats exaltants. Découvrez une histoire originale dans la peau de la reine Aleksandra, ancienne souveraine d'Aléa, et accompagnez-la dans sa quête de vengeance et de rédemption. Brandissez un arsenal de quatre armes uniques, exploitez les puissantes compétences des cartes, maîtrisez des reliques élémentaires et lancez votre fidèle dé Fortune pour changer le cours de la bataille. Vous pouvez aussi prendre part à des jeux de hasard radicaux où le bon lancer peut faire pleuvoir les récompenses... comme vous anéantir. Même la mort n'est pas définitive : retournez au Sanctuaire pour débloquer de nouvelles armes, acheter de puissantes améliorations et accomplir les quêtes de vos alliés pour préparer votre prochaine partie. UNE FANTAISIE SOMBRE PREND VIE Explorez quatre biomes dynamiques recelant chacun ses propres dangers, secrets et défis imprévisibles. Perdez-vous dans un monde captivant aux décors gothiques et aux paysages saisissants, le tout au son d'une bande originale atmosphérique enchanteresse. Avec ses différentes fins à découvrir et sa palette de personnages déjantés entièrement doublés, The Eternal Die vous ramène à Aléa pour un nouveau chapitre mémorable.