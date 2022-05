Lost in Play - Une nouvelle aventure semblant sortir d'un dessin animé annoncée pour cet été sur Nintendo Switch

Si vous aimez les aventures reprenant l'esthétique des dessins animés de nos plus jeunes années, peut-être devriez-vous garder Lost in Play dans votre collimateur. Happy Juice Games vient en effet de dévoiler un premier trailer de son point'n click qui sortira dans le courant de l'été sur Nintendo Switch. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir son trailer ainsi qu'un descriptif officiel.

Inspiré par des dessins animés modernes destinés aux enfants et aux adultes et rendant hommage aux dessins animés du samedi matin, Lost in Play retrouve l'esprit de jeu de notre jeunesse, lorsque chaque après-midi ensoleillé après l'école était consacré à des aventures dans le jardin ou à des galipettes dans le parc local, avec un regard investigateur sur tout ce qui sortait de l'ordinaire.

Lost in Play est une aventure pleine d'entrain dans laquelle un frère et une sœur explorent des paysages de rêve et se lient d'amitié avec des créatures magiques. Perdus dans leur imagination, les frères et sœurs Toto et Gal doivent travailler ensemble pour résoudre des énigmes et retrouver le chemin de la maison. Il s'agit d'une aventure unique en son genre, en 2D, destinée aux familles et conçue pour raviver l'esprit de nostalgie des joueurs.

Caractéristiques de Lost in Play :

Une mystérieuse aventure d'énigmes animée avec des visuels étonnants de style cartoon.

Des créatures magiques et magnifiques.

Pas de texte ni de dialogue - tout est communiqué visuellement d'une manière attachante et universelle.

Inspiration de séries télévisées telles que Gravity Falls, Hilda et Over the Garden Wall.

Participez à une variété d'activités créatives uniques ; jouez aux cartes avec des gobelins, créez un dragon et apprenez à un mouton à voler.

Plus de 30 puzzles et mini-jeux uniques.

Lost In Play sera lancé sur Nintendo Switch et Steam plus tard cet été au prix de 19,99 $/17,99 €/15,49 £.