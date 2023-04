Lost In Play s'offre une édition physique sur Nintendo Switch aux éditions Super Rare Games

Disponible depuis août 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Lost In Play va s'offrir une nouvelle sortie sur Nintendo Switch. Happy Juice Games et Joystick Ventures ont signé un partenariat avec Super Rare Games pour porter le jeu en version physique sur Nintendo Switch. Le jeu aura le droit à 4000 unités disponibles sur la boutique en ligne de Super Rare Games:

Embarquez pour une chouette aventure avec un frère et une sœur explorant des paysages plein de créatures magiques Perdus dans leur imaginaire, Toto et Gal doivent résoudre des énigmes pour retourner chez eux. Ce jeu d'aventure et d'énigmes vous donnera l'impression de jouer à un dessin animé !

Lost in Play est un voyage à travers l'imagination de l'enfance avec des énigmes bien pensées et des personnages colorés. Incarnez un frère et une sœur dans une aventure afin qu'ils retrouvent le chemin de leur maison. Entre réalité et fiction, le frère et la sœur explorent la forêt enchantée d'une bête à cornes, commencent une rébellion dans un village gobelin, et aident un groupe de grenouilles à enlever une épée d'une pierre.

ÉNIGMES & MYSTÈRES

Le monde onirique et bizarre de Lost in Play est rempli de mystères, d'énigmes uniques et de mini-jeux. Défiez une mouette pirate dans un jeu avec des crabes cliquetants, servez du thé magique à un crapaud royal et récupérez des pièces pour construire une machine volante. Jouez à ce jeu moderne de type point & click qui récompensera votre curiosité et fera monter votre enthousiasme pour la suite de l'histoire.

L'IMAGINATION PREND VIE

Après ce qui semble être une matinée normale à la maison et un après-midi typique au parc, vous allez rapidement vous retrouver dans un tourbillon de quêtes en vous faufilant dans un château gobelin, en explorant des ruines antiques et en vous envolant sur le dos d'une cigogne géante. Lost in Play vous amènera dans des montagnes russes de nostalgie !

UN DESSIN ANIMÉ INTERACTIF

Avec un style artisanal similaire aux dessins animés de notre enfance, Lost in Play est un jeu qui s'adresse à tous. Que vous cherchiez un plaisir sain ou simplement à passer un bon moment, toute la famille peut profiter de cette histoire ensemble.